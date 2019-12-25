СМИ: Минфин поддержал проведение реформы накопительных пенсий в России

Концепция еще дорабатывается.

Минфин поддержал переход "замороженной" накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему (НПО). Об этом сообщает "Коммерсант".

По инофрмации издания, концепция эта еще дорабатывается. Не определенными еще остаются налоговые вычеты и софинансирование, а также стимулы для добровольного перехода россиян в новую систему.

Как сообщили газете источники на пенсионном рынке и в правительстве, у главы Минфина Антона Силуанова 24 сентября прошло совещание по вопросам накопительной компоненты ОПС и добровольных пенсионных программ.

Как сообщает издание, Минфин согласовал на концепцию трансформации "замороженного" с 2014 года накопительного компонента ОПС в стандартизированную схему НПО с едиными правилами.

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