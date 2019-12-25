Минпромторг для сдерживания роста цен на продукты хочет запустить новую схему закупок

Все дело в том, что часть контрактов ритейлеров заключены не напрямую.

Минпромторг хочет изменить закупочные процессы между торговыми сетями и поставщиками. Это необходимо для сдерживания роста цен на продукты в России. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники.

Так, заместитель главы ведомства Виктор Евтухов узнал от ритейлеров, что иногда поставщики не дают более низких оптовых цен на тендерах. Он был удивлен, что часть контрактов заключаются не напрямую.

После того, как Евтухов узнал, что не все поставщики готовы работать на таких условиях, он дал поручение департаменту развития внутренней торговли. Теперь власти изучат вопрос, можно ли сделать обязательной процедуру заключения прямых договоров между сетями и поставщиками

Так, в прямых договорах прописываются цены поставок, условия, а также объемы, закладывается и инфляция. Однако такие контракты не учитывают внезапные колебания спроса, погодные или другие внешние обстоятельства.

По информации издания, к повышению цен может привести также полный отказ от тендеров. Дело в том, что производители в оптовые цены могут закладывать вероятное повышение стоимости.

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