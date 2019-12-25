Ритейлеров в России предлагают освободить от НДС взамен на благотворительность

Таким образом можно будет спасти примерно 1 млн тонн еды в год.

Национальный центр спасения еды и заботы об экологии "Фудшеринг" предлагает Минфину освободить ритейлеров от НДС, если они будут передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. Об этом пишет "Известия".

Отмечается, что такие продукты можно передать некоммерческим организациям, которые в свою очередь буду продукты направлять малоимущим гражданам. Так, компания предлагает снять с ритейлеров обязанность восстанавливать НДС, если продукты идут на благотворительность. Об этом говорится в письме, которые направили главе Минфина Антону Силуанову.

В настоящий момент торговые сети покупают товар у производителей, в его стоимость заложен налог. По этой причине ритейлеры представляют к вычету НДС и получают его обратно от государства. В компании отметили, что если продукты идут на благотворительность, то налог необходимо восстановить в бюджет.

В письме отмечается, что реализация инициативы в перспективе максимум пяти позволит спасать около 1 млн тонн еды в год. Этого будет достаточно, чтобы накормить 18 млн человек. В письме отмечено, что указанного количества еды хватит на 1,8 млн годовых рационов. То есть расчеты основаны на том, что 1,8 млн человек смогут получить полноценное питание — около 1,5 кг еды в день. Либо ее можно ориентировать на 18 млн без привязки к рационам.

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