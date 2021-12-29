В России была зафиксирована крупнейшая DDoS-атака на ритейл

Она была зафиксирована в конце 2021 года.

В компании по защите от интернет-угроз Qrator Labs зафиксировали мощный источник DDoS-атак, которым стал новый ботнет из рекордных 160 тыс. устройств. Об этом пишет "Коммерсант".

Отмечается, что DDoS-атака произошла в четвертом квартале 2021 года. Ботнетом является группа зараженных компьютеров, использующаяся хакерами для массовых атак на сервисы жертв. С его помощью собираются также данные для аналитики и дальнейшей их перепродажи. Таким образом, ботнет используется для сбора внутренней информации. Жертвами такой DDoS-атаки стали крупные ритейлеры. Об этом сообщил основатель и гендиректор Qrator Labs Александр Лямин.

Дата-майнинг может использоваться в схемах, связанных с кражами и накруткой бонусных баллов.

Как сообщил ритйелер "Лента", число кибератак выросло на торговые сети. Злоумышленники хотят получить персональные данные сотрудников и покупателей компании.

В 2021 году мы смогли обеспечить сохранность данных, за которые компания несет ответственность. Но атаки с использованием ботнета могут нанести серьезный ущерб бизнесу. Дмитрий Гладченко, замдиректора по информационной безопасности "Ленты"

Как отметил руководитель департамента аудита информационной безопасности Infosecurity a Softline Company Сергей Ненахов, дата-майнинг может быть одним из инструментов конкурентной разведки.

По информации Qrator Labs, в 2021 году жертвами таких атак стали в том числе сервисы для создания сайтов, организации из сферы образования и электронной коммерции.

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