Сьюзан Воджицки рассказала о сотрудничестве компании с правительством.

Глава YouTube пообещала сделать все возможное для работы сервиса в России. Такое заявление в эфире Bloomberg TV сделала Сьюзан Воджицки. Она надеется урегулировать вопрос функционирования онлайн-платформы с властями. СМИ попросили прокомментировать спикера о перспективах развития ресурса на территории РФ.

Мы действительно хотим обеспечить то, что мы работаем и предоставляем услуги аудитории на максимально возможном уровне. Что касается вопроса о правительстве, то мы, как всегда, сделаем все возможное, чтобы это урегулировать. Сьюзан Воджицки, глава YouTube

По мнению предпринимательницы, свобода слова является "ключевой ценностью" в работе онтайн-платформы. Так Воджицки отреагировала на требование по удалению отдельных роликов на сервисе. При этом она заметила, что руководство компании учитывает местные законы при работе с национальными правительствами. Сервису приходится принимать во внимание многие аспекты.

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