Смартфоны iPhone 13 Pro Max и Samsung Galaxy S21 Ultra сравнили по качеству камер

Эксперты отдали предпочтение "Самсунгу" в результате проведенных тестов.

Смартфон iPhone 13 Pro Max уступил Samsung Galaxy S21 Ultra в новых тестах камер

Результаты испытаний показали, что ультраширокогольная камера "Самсунга" показала себя на порядок лучше, чем подобная камера недавно увидевшего свет флагмана компании Apple.

Эксперты отметили, при съемке в дневное и ночное время суток объектив Galaxy S21 Ultra показывает более широкой динамический диапазон и лучшую детализацию на снимках.

По съемке видео на фронтальную камеру оба девайса показали примерно одинаковые результаты. Отмечена отличная стабилизация, а также приличный уровень детализации. Однако по качеству фото предпочтение специалисты отдали "Самсунгу".

Напомним, первые iPhone 13 поступили в продажу на территории России 24 сентября.

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Видео: Youtube/TechTablets