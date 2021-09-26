Смартфоны iPhone 13 Pro Max и Samsung Galaxy S21 Ultra сравнили по качеству камер

Смартфон iPhone 13 Pro Max уступил Samsung Galaxy S21 Ultra в новых тестах камер
Результаты испытаний показали, что ультраширокогольная камера "Самсунга" показала себя на порядок лучше, чем подобная камера недавно увидевшего свет флагмана компании Apple.
Эксперты отметили, при съемке в дневное и ночное время суток объектив Galaxy S21 Ultra показывает более широкой динамический диапазон и лучшую детализацию на снимках.
По съемке видео на фронтальную камеру оба девайса показали примерно одинаковые результаты. Отмечена отличная стабилизация, а также приличный уровень детализации. Однако по качеству фото предпочтение специалисты отдали "Самсунгу".
Напомним, первые iPhone 13 поступили в продажу на территории России 24 сентября.
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Видео: Youtube/TechTablets
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