Наиболее активно новые гаджеты покупают в Москве и Подмосковье, а также в Петербурге и Ижевске.

По итогам первых выходных спрос на iPhone 13 в России оказался вдвое выше, чем на iPhone 12 в прошлом году. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на данные ритейлеров.

Наиболее активно новые гаджеты покупают в Москве и Подмосковье, а также в Петербурге и Ижевске. Чаще всего iPhone 13-го поколения покупают мужчины в возрасте от 31 до 45 лет.

Наибольший интерес покупателей направлен к смартфонам небесно-голубого цвета. Таких Apple еще не выпускал. Также в дефиците быстро оказались iPhone 13 Pro с 1 Тб памяти.

Ранее смартфоны iPhone 13 Pro Max и Samsung Galaxy S21 Ultra сравнили по качеству камер.

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