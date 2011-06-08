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Спрос на iPhone 13 в России оказался вдвое выше, чем на iPhone 12 в прошлом году
Сегодня, 10:48
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Спрос на iPhone 13 в России оказался вдвое выше, чем на iPhone 12 в прошлом году

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Наиболее активно новые гаджеты покупают в Москве и Подмосковье, а также в Петербурге и Ижевске.

По итогам первых выходных спрос на iPhone 13 в России оказался вдвое выше, чем на iPhone 12 в прошлом году. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на данные ритейлеров.

Наиболее активно новые гаджеты покупают в Москве и Подмосковье, а также в Петербурге и Ижевске. Чаще всего iPhone 13-го поколения покупают мужчины в возрасте от 31 до 45 лет.

Наибольший интерес покупателей направлен к смартфонам небесно-голубого цвета. Таких Apple еще не выпускал. Также в дефиците быстро оказались iPhone 13 Pro с 1 Тб памяти.

Ранее смартфоны iPhone 13 Pro Max и Samsung Galaxy S21 Ultra сравнили по качеству камер.

Фото: pexels.com

Теги: iphone 13, смартфоны
Категории: Новости России, Лента новостей,

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