Госдума приняла поправки об индексации пенсий на 8,6%

Пенсии повысят с 1 января.

В четверг, 20 января, Госдума на пленарном заседании Госдума приняла во втором чтении поправки, которые направлены на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6%. Пенсии повысят с 1 января 2022 года.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин предложил повысить пенсии выше уровня инфляции - на 8,6%. Как заявил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, после повышения в среднем размер страховой пенсии составит 18 тыс. 984 рубля.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году в России планирую провести реформу накопительных пенсий. В новую версию стимулирующих мер для граждан вошли налоговые вычеты в размере 6%.

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