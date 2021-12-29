В России предложили создать несколько крупных агломераций, которые смогут конкурировать с Москвой

Москва сейчас является единственным центром в России, который может соответствовать мировому уровню.

Глава Счетной палаты Алексей Кудри во время стратегической сессии "Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан" заявил, что в России необходимо создать несколько крупных агломераций, которые составят конкуренцию Москве.

По словам Кудрина, Москва сейчас является единственным центром в России, который соответствует мировому уровню.

Доля Москвы и Петербурга в ВВП страны будет увеличиваться <...> В противовес этому нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга. Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично - Новосибирск, Томск. Алексей Кудрин, глава Счетной палаты

Кудрин считает, что в Поволжье стать частью агломерации может Татарстан.

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Фото: kremlin.ru