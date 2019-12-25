Пенс: угрозы США в космосе со стороны России и КНР нарастают

Вице-президент США напомнил, что РФ испытала противоспутниковую ракету "Нудоль".

Майкл Пенс утверждает, что угрозы США в космосе со стороны России и Китая нарастают. Об этом американский вице-президент сообщил журналистам в рамках своего выступления в Белом доме. Он принял участие в торжественном мероприятии, посвященном первой годовщине основания Космических сил страны.

В действительности Соединенные Штаты...сталкиваются с новыми угрозами в космосе, исходящими от таких стран, как Китай и Россия. И эти угрозы только нарастают Майкл Пенс, вице-президент США

Чиновник напомнил, что на текущей неделе о российской угрозе напомнили местные военные. По словам заместителя главы администрации президента Дональда Трампа, речь идет об испытании противоспутниковой ракеты "Нудоль". Пенс добавил, что Вашингтон стремится к миру посредством силового проявления.

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