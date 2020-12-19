Военнослужащих Космических сил страны будут называть guardians.

В США появятся космические стражи. Об этом американским журналистам заявил вице-президент страны Майк Пенс. Его слова цитирует издание Politico. По данным СМИ, чиновник от имени президента Дональда Трампа рассказал, что военных Космических сил США следует называть стражами. Данные сведения подтверждены представителями ведомства через Twitter-аккаунт. Они отметили, что в выборе названия для нового вида вооруженных сил страны принимали участие не только военнослужащие, но и обычные граждане.

Напомним, что ранее в социальных сетях высмеяли новую форму американских космических войск. Граждане США назвали ее "ужасающе веселой" из-за наличия зеленых оттенков, которые больше подходят сотрудникам лесопарков. Некоторые комментаторы удивились тому, что за пределами планеты существует необходимость в камуфляже.

Названы имена участников лунной программы США Artemis.

Фото: United States Space Force

Видео: The White House