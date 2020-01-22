Бывший вице-президент США Пенс отказался поддерживать Трампа на следующих выборах

Республиканец призвал граждан США найти "более оптимальные варианты".

Бывший американский вице-президент Майкл Пенс отказался поддерживать экс-президента США Дональда Трампа на следующих выборах на пост лидера Белого дома, которые запланированы на 2024 год. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на местном телеканале CNN. По словам специалиста, у граждан страны есть лучшие варианты, чем дать управления страной представителю республиканской партии.

Я думаю, что Америка ждет возможности вернуться к политике, которая работала во благо американского народа. Но настало время для новых руководителей, которые сплотят нас вокруг наших высочайших идеалов. Майкл Пенс, экс-вице-президент США

Напомним, что ранее Майкл Пенс работал в тандеме с Дональдом Трампом, который накануне объявил сторонникам о своем решении вновь баллотироваться в президенты от Республиканской партии. Пенс уклончиво ответил на вопрос СМИ о его готовности возглавить США. Он отметил, что вне зависимости от того, какую роль займет, кандидата или просто участника движения, он уверен в том, что американцы имеют "более оптимальный выбор".

Бывший вице-президент США: американцы в будущем могут найти лучшего лидера, чем Трамп.

Фото и видео: YouTube / CNN