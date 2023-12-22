СК РФ проверит обстоятельства падения школьника с перил в Петербурге

Результаты проверки послужат основанием для принятия процессуального решения.

По факту тяжёлого травмирования ученика пятого класса, который упал с перил в школе Курортного района, была начата доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, что инцидент произошёл вчера, 5 марта, в школе, расположенной в поселке Песочный. По информации Piter.TV, 11-летний мальчик решил прокатиться на перилах по пути в столовую и упал с высоты 2-3 метров. Его доставили в реанимацию с серьёзными травмами.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия с целью выяснения окружающих обстоятельств данного происшествия. Результаты проверки послужат основанием для принятия процессуального решения.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после травмирования трёхмесячного ребёнка на Альпийском.

Фото: СК РФ