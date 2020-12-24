Peacock показал полноценный трейлер приквела комедии "Третий лишний"

Героя Тэда озвучит Сет МакФарлейн.

Американский стриминговый сервис Peacock представил в социальных сетях полноценный трейлер сериала "Тед" (Ted), который является приквелом к фильмам франшизы "Третий лишний". Главного героя в лице говорящего медведя Теда снова будет озвучивать актер Сет МакФарлейн. Он также стал шоураннером проекта. Всего будет семь эпизодов, а премьера состоится 11 января 2024 года.

Известно, что события сериала охватят период 1993 года и расскажут о жизни медведя Теда с его лучшим другом, 16-летним Джоном Беннеттом. Живая игрушка находится в доме родителей Джона и, что ожидаемо, оказывает не особо благоприятное влияние на подростка. Семья Джона требует от юноши, чтобы Тед отправился в школу, чтобы он мог "повзрослеть". В проекте сыграли роли Макс Буркхолдер ("Судная ночь"), Аланна Юбак ("Знакомство с Факерами"), Скотт Граймз ("Бесстыжие"), Джорджиа Уигэм ("Бесстыжие") и другие.

Wink представил трейлер нового сериала "Недетское кино".

Фото и видео: YouTube / TV Promos