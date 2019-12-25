Искусственный ароматизатор повысит сбор урожая для сельскохозяйственной отрасли.

Пчелы оказались способны к дрессировке. Об этом сообщили аргентинские ученые под руководством Уолтера Фарины из Университета Буэнос-Айреса. Специалисты научили насекомых опылять исключительно подсолнухи. Теперь биологи надеются, что данный эксперимент получится повторить с сельскохозяйственными растениями.

Эксперты создали искусственный ароматизатор, который пчелы стали воспринимать как запах подсолнечника. Аромат ученые добавили подкормку для ульев. Насекомые решили собирать нектар и пыльцу только на данных растениях. Это увеличило сбор семян на плантациях до 40%.

Возможно влиять на пищевую активность пчел и существенно повышать урожайность. Опыление можно значительно улучшить, используя простой ароматизатор как элемент целенаправленной стратегии опыления Уолтер Фарина, профессор Университета Буэнос-Айреса

Напомним, что ранее аргентинцы установили связь запаха подсолнухов со вкусовыми предпочтениями насекомых.

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