Пчела спровоцировала массовое ДТП в Удмуртии

В результате аварии пострадали десять человек, включая трех детей.

В Удмуртии произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в Можгинском районе на 70-м километре автодороги "Можга-Елабуга". Столкнулись грузовой автомобиль Volvo, две "легковушки" Renault Duster и Chevrolet Aveo, а также молоковоз ГАЗ.

В результате аварии пострадали десять человек, в том числе трое детей, двое из которых были доставлены в медицинское учреждение.

Причины инцидента выясняются. По предварительным данным, водителя грузовика укусила пчела, в результате чего он не справился с управлением, выехал на "встречку", тем самым спровоцировав массовое ДТП.

Ранее на Каширском шоссе Москвы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей.

Видео: ГУ МЧС Удмуртии