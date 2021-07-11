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Пчела спровоцировала массовое ДТП в Удмуртии

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В результате аварии пострадали десять человек, включая трех детей.

В Удмуртии произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в Можгинском районе на 70-м километре автодороги "Можга-Елабуга". Столкнулись грузовой автомобиль Volvo, две "легковушки" Renault Duster и Chevrolet Aveo, а также молоковоз ГАЗ.

В результате аварии пострадали десять человек, в том числе трое детей, двое из которых были доставлены в медицинское учреждение.

Причины инцидента выясняются. По предварительным данным, водителя грузовика укусила пчела, в результате чего он не справился с управлением, выехал на "встречку", тем самым спровоцировав массовое ДТП.

Ранее на Каширском шоссе Москвы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей. 

Видео: ГУ МЧС Удмуртии

Теги: дтп, массовое дтп, удмуртия, укус пчелы
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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