Пчелам на пасеках Ленобласти оформят паспорта

Также будут введены новые правила для пчеловодств.

Парламентарии ЗАкСа Ленинградской области рассмотрели новый законопроект о пчеловодстве. Согласно документу, планируется создать единый реестр пасек и оформить ветеринарно-санитарные паспорта. Об этом сообщила пресс-служба областного парламента.

Главной причиной появления инициативы стал тот факт, что пчеловодов не предупреждают об обработке пестицидами и агрохимиками, из-за которой летом 2019 года насекомые массово гибли.

В единый реестр будут введены контактные данные пасечников. Кроме того, будут изменены условия размещения пчеловодств, увеличена господдержка и сформулированы требования по охране пчел.

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