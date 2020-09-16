В Ленобласти водитель встретился на дороге с медвежонком 

Малыш выбежал на дорогу, а потом изо всех сил старался скрыться от автомобиля.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что в Ленобласти на дорогу выбежал медвежонок. Об этом водители сообщили в соцсетях.

Сегодня в 0:30 медвежонок решил бросится мне под колёса. Еду по мосту через трассу М-11, от Московского проспекта в сторону Пушкина. Юлия Уткина, водитель

На кадрах видно, что малыш выбежал на дорогу, а потом изо всех сил старался скрыться от автомобиля. К счастью, никто не пострадал.

Ранее мы сообщали о том, что на "Владимирской" на пути упал пассажир.

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