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В Ленобласти водитель встретился на дороге с медвежонком 

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Малыш выбежал на дорогу, а потом изо всех сил старался скрыться от автомобиля.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что в Ленобласти на дорогу выбежал медвежонок. Об этом водители сообщили в соцсетях. 

Сегодня в 0:30 медвежонок решил бросится мне под колёса. Еду по мосту через трассу М-11, от Московского проспекта в сторону Пушкина.

Юлия Уткина, водитель

На кадрах видно, что малыш выбежал на дорогу, а потом изо всех сил старался скрыться от автомобиля. К счастью, никто не пострадал. 

Ранее мы сообщали о том, что на "Владимирской" на пути упал пассажир.

Видео:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

Теги: дтп, ленобласть, медведь выбежал на дорогу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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