В Ленобласти водитель встретился на дороге с медвежонком 

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что в Ленобласти на дорогу выбежал медвежонок. Об этом водители сообщили в соцсетях.
Сегодня в 0:30 медвежонок решил бросится мне под колёса. Еду по мосту через трассу М-11, от Московского проспекта в сторону Пушкина.
Юлия Уткина, водитель
На кадрах видно, что малыш выбежал на дорогу, а потом изо всех сил старался скрыться от автомобиля. К счастью, никто не пострадал.
Ранее мы сообщали о том, что на "Владимирской" на пути упал пассажир.
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