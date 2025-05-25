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Павлюченкова уступила в первом круге "Ролан Гаррос"
Сегодня, 8:47
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Павлюченкова уступила в первом круге "Ролан Гаррос"

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Россиянка проиграла Циньвэнь на старте турнира.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила свое выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого круга турнира соперницей 50-й ракеткми мира была китайская спортсменка Чжэн Циньвэнь. Павлюченкова уступила со счетом 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Следующей соперницей Циньвэнь во втором круге "Ролан Гаррос" станет колумбийская теннисистка Эмилиана Аранго.

Ранее мы сообщали, что Самсонова вышла в полуфинал турнира в Страсбурге.

Фото: YouTube / Roland-Garros

Теги: wta, анастасия павлюченкова, ролан гаррос, чжэн циньвэнь
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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