Павлюченкова уступила в четвертьфинале Australian Open

Поединок против Соболенко продолжался 1 час 53 минуты.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии.

В четвертьфинале турнира соперницей 32-й ракетки мира была белорусская спортсменка Арина Соболенко. Павлюченкова уступила со счетом 2:6, 6:2, 3:6. Спортсменки провели на корте 1 час 53 минуты. За выход в полуфинал Australian Open Соболенко сыграет с испанкой Паулой Бадосой.

Ранее мы сообщали, что Касаткина проиграла в 1/8 финала Australian Open.

Видео: X / #AusOpen