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Павлюченкова уступила в четвертьфинале Australian Open

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Поединок против Соболенко продолжался 1 час 53 минуты.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии.

В четвертьфинале турнира соперницей 32-й ракетки мира была белорусская спортсменка Арина Соболенко. Павлюченкова уступила со счетом 2:6, 6:2, 3:6. Спортсменки провели на корте 1 час 53 минуты. За выход в полуфинал Australian Open Соболенко сыграет с испанкой Паулой Бадосой.

Ранее мы сообщали, что Касаткина проиграла в 1/8 финала Australian Open.

Видео: X / #AusOpen

Теги: australian open, wta, анастасия павлюченкова, арина соболенко
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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