Касаткина проиграла в 1/8 финала Australian Open

Матч с американкой Наварро продолжался 2 часа 40 минут.

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии.

В 1/8 финала соперницей девятой ракетки мира была американская спортсменка Эмма Наварро. Касаткина уступила со счетом 4:6, 7:5, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. В четвертьфинале Australian Open Наварро встретится с польской теннисисткой Игой Швентек.

Ранее мы сообщали, что Кудерметова уступила в 1/8 финала Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV