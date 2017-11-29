В Кении павиан сбросил человека с четвертого этажа

Мужчина отделался сломанной рукой и царапинами.

Павиан сбросил человека с четвертого этажа. Об этом сообщили журналисты Daily Mail со ссылкой на ролик, опубликованный очевидцем в кенийском городе Найроби. Местные жители засняли на камеру мобильного устройства, как обезьяна не дала водителю автобуса забраться на крышу. Животное проучило мужчину, который решил прогнать павиана с кровли здания.

Павиан заметил приближение человека и кинулся к нему. Из-за этого местный житель сорвался с крыши и рухнул вниз. После падения пострадавшему удалось самостоятельно подняться на ноги. Ему помогли добраться до больницы, в которой медики оказали ему помощь.

В результаты стычки с павианом мужчина получил перелом руки, порез на пальце, а также раны на лице. Эти травмы не представляют угрозу для жизни.

Обезьяна на велосипеде попыталась похитить ребенка.

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