Животное протащило малыша несколько метров.

Обезьяна на велосипеде попыталась похитить ребенка. Попытку киднеппинга удалось заснять на видео. Ролик опубликовали журналисты телеканала ABC 7. По их сведениям, инцидент произошел в Индонезии, на территории города Сурабайя. на кадрах очевидцы показали, что животное подъехало к малышу на велосипеде, а после постаралось увезти его с собой.

Журналисты отметили, что обезьяна находилась в составе труппы уличных артистов. Ее заинтересовал ребенок, который сидел на лавочке в сопровождении двух взрослых. Животное спрыгнуло с транспортного средства и схватило малыша за одежду. После этого жертв протащили несколько метров по улице. Ребенку удалось самостоятельно подняться и вернуть назад к скамейке. Он незначительно пострадал. На нем замечены царапины. Очевидцы сообщили, что малыш испугался.

Обезьяны в одиночку переплыли Атлантический океан.

Видео: ABC 7