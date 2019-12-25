Древние приматы мигрировали из Африки в Южную Америку.

Обезьяны в одиночку переплыли Атлантический океан. Об этом заявили ученые из Университета Южной Калифорнии в США. Они опубликовали результаты своего исследования в издании Science. По мнению специалистов, несколько групп древних приматов смогли переселиться из Африки в Южную Америку. Животные преодолели расстояние между материками по воде. Для этого они могли использовать плоты, сделанные из деревьев. Животным пришлось проплыть около полутора тысяч километров.

Ученые считают, что часть южноамериканских обезьян произошла от африканских предков. Последние относятся к вымершему семейству парапитецидов. К такому выводу эксперты пришли благодаря находке из четырех окаменелых зуба примата неизвестного вида. Они обнаружили в районе Укаяли, на территории тропических лесов Амазонии. Предположительно вымершая обезьяна по размерам была приблизительно равна мартышке. Ученые назвали вид Ucayalipithecus perdita. Древние зубы относятся к геологической эпохе, получившей название олигоцен. Эта эпоха могла длиться от 34 до 23 миллионов лет назад. Миграция приматов произошла 34 млн лет назад.

Предположительно миграция обезьян произошла из-за роста антарктического ледяного щита, который распространялся на рубеже периодов эоцена и олигоцена.

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