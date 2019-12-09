Ученые: "Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь"

Ученые Университета Эксетера в Великобритании пришли к выводу, что способность усваивать алкоголь спасла предков человека от вымирания. Об этом сообщили на сайте Phys.org.
По данным исследователей, еще примерно 10 миллионов лет назад приматы конкурировали друг с другом за пищу и ресурсы. Кто-то ел незрелые плоды и мог их спокойно переваривать, но перезрелые фрукты только вызывали отравление из-за наличия этилового спирта. Позже произошла адаптация и животные смогли есть подобные фрукты.
Разделение линий шимпанзе и человека произошло примерно 5,5 миллиона лет назад. И именно поэтому сейчас некоторые обезьяны также могут переварить алкоголь.
Ученые назвали безопасную дозу алкоголя для мужчин и женщин.
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