Ученые: "Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь"

Раньше перезрелые фрукты только вызывали отравление из-за наличия этилового спирта, но позже произошла адаптация.

Ученые Университета Эксетера в Великобритании пришли к выводу, что способность усваивать алкоголь спасла предков человека от вымирания. Об этом сообщили на сайте Phys.org.

По данным исследователей, еще примерно 10 миллионов лет назад приматы конкурировали друг с другом за пищу и ресурсы. Кто-то ел незрелые плоды и мог их спокойно переваривать, но перезрелые фрукты только вызывали отравление из-за наличия этилового спирта. Позже произошла адаптация и животные смогли есть подобные фрукты.

Разделение линий шимпанзе и человека произошло примерно 5,5 миллиона лет назад. И именно поэтому сейчас некоторые обезьяны также могут переварить алкоголь.

Ученые назвали безопасную дозу алкоголя для мужчин и женщин.