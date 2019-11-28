Ученые назвали безопасную дозу алкоголя для мужчин и женщин

Однако специалисты порекомендовали вовсе отказаться от спиртного, так как при употреблении алкоголя не усваиваются витамины и питательные вещества.

Немецкие учёные определили безопасную долю алкоголя для мужчин и женщин. Статья опубликована в журнале Focus.

Для того, чтобы минимизировать вред, мужчина в день может выпивать до 24 граммов чистого алкоголя (0,6 литра пива или два бокала вина). Женщинам разрешено выпивать до 12 граммов алкоголя в сутки (0,3 литра пива или бокал вина).

Однако специалисты порекомендовали вовсе отказаться от спиртного, так как при употреблении алкоголя не усваиваются витамины и питательные вещества. Ученые призвали совсем не употреблять алкоголь хотя бы два дня в неделю.

Ученые назвали помогающие при похмелье продукты.