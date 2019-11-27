Ученые назвали помогающие при похмелье продукты

Специалисты рассказали, что похмелье возникает из-за того, что выпитый этанол (алкоголь) превращается в ацетальдегид.

Ученые из Института химической технологии в индийском Мумбаи назвали продукты, которые помогут справиться с похмельем. Об этом сообщила "Российская газета".

Специалисты рассказали, что похмелье возникает из-за того, что выпитый этанол (алкоголь) превращается в ацетальдегид. Чтобы стало легче, этот самый ацетальдегид нужно вывести из организма, а сделать это могут вещества алкогольдегидрогеназа (АДГ) и альдегиддегидрогеназа (АлДГ).

С помощью эксперимента учёным удалось узнать, в каких продуктах содержаться нужные ферменты. Для этого нужно есть лайм, помидоры, сыр, огурцы, кокос, финики, имбирь, а также пить чай или какао. При этом, не рекомендуется есть тмин, мускатный орех, яйца, кукурузу и витамин С, пить молоко и кофе.

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