Число пострадавших при пожаре в Найроби приблизилось к 300

Известно о двух погблших.

Количество пострадавших при пожаре на газозаправочном предприятии, расположенном в кенийской столице Найроби приблизилось к 300. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники национального Красного креста. Ранее очевидцы пояснили, что возгорание возникло около 00 часов ночи по местному времени в районе Эмбакаси. Издание Standard добавляет, что жертвами трагедии стали как минимум два человека.

Благодаря слаженным действиям различных подразделений в различные медицинские учреждения Найроби удалось успешно эвакуировать 271 человека. пресс-служба Красного креста

Специалисты пояснили, что 27 пострадавшим была оказана оперативная медицинская помощь на месте.

В Мурманске ликвидировали открытое горение в цехе по производству консервов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости