В Мурманске ликвидировали открытое горение в цехе по производству консервов

Сведений о пострадавших нет.

Российские спасатели из экстренного ведомства страны ликвидировали открытое горение в двухэтажном цехе по производству консервов. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по Мурманской области. Известно, что огонь распространился на территории административного центра на 800 квадратных метрах. В здании произошло частичное обрушение кровли. На текущий момент ликвидация завершена.

Для прокладки магистральных линий и бесперебойной подачи воды используется специальная техника. На пожаре работают 32 специалиста и 9 единиц техники. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Во время пожара на кухне на проспекте Авиаконструкторов погиб человек.

Фото и видео: ГУ МЧС России