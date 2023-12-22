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Во время пожара на кухне на проспекте Авиаконструкторов погиб человек
Сегодня, 16:07
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Во время пожара на кухне на проспекте Авиаконструкторов погиб человек

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Огонь распространился по площади пять "квадратов".

В Приморском районе сегодня, 1 февраля, произошел пожар, во время которого погиб человек. На проспекте Авиаконструкторов в доме № 17 загорелась кухня в квартире. Об этом сообщили в пресс-сслужбе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:55. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.     

В двухкомнатной квартире, на кухне площадью 10 кв. метров горела обстановка на площади 5 кв. метров.     Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу          

В 15:19 пожар ликвидирован.  В квартире нашли труп. Личность погибшего устанавливается.

Добавим, что информация о пострадавших не поступала.                       

Ранее мы писали, что в Петербурге полицейские перекрыли канал незаконной миграции.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, погиб во время пожара, пожар на кухне, проспект авиаконструкторов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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