В Петербурге полицейские перекрыли канал незаконной миграции

По имеющейся информации, всего за период их противоправной деятельности на миграционный учет поставлено около 1000 иностранных граждан.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области задержали троих подозреваемых в организации незаконной миграции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники, действуя от имени юридического лица, подыскивали иностранцев, подлежащих постановке на миграционный учет, и за денежное вознаграждение вносили в официальные бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания заведомо ложные сведения. Затем они направляли данные документы в региональное подразделение по вопросам миграции. За свои услуги брали от 2 до 5 тысяч рублей. По имеющейся информации, всего за период их противоправной деятельности на миграционный учет поставлено около 1000 иностранных граждан.

В ходе обысков изъяты печати, бланки, трудовые договоры, миграционные карты, уведомления о постановке на миграционный учет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 322.1 УК РФ.

Также петербургских полицейских подозревают в создании канала нелегальной миграции. По оперативным данным, злоумышленники за денежное вознаграждение с 2020 года выдали поддельные документы более 3000 иностранных граждан для создания видимости законности их пребывания на территории России.

Фото: Piter.tv