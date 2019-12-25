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Павел Глазков объяснил, зачем глухари глотают камни
Сегодня, 13:55
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Павел Глазков объяснил, зачем глухари глотают камни

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Зимой гастролитов будет мало, поэтому глухари стараются сделать запасы осенью.

Петербургский биолог  Павел Глазков объяснил, почему глухари едят камни. Птицы хранят гастролиты прямо у себя в желудке. Мелкие камешки позволяют особям размельчать и переваривать хвою, которую они едят зимой. Об этом специалист рассказал в своем блоге "Каждой твари по паре" в соцсети "ВКонтакте". 

К наступлению холодов в желудке глухаря должно быть около 1000 тщательно отобранных птицей гастролитов, иначе глухарю не перезимовать.

Павел Глазков, биолог

Зимой гастролитов будет мало, поэтому глухари стараются сделать запасы осенью.

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Фото: Piter.tv

Теги: биолог, глухари едят камни, павел глазков, природа, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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