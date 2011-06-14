Петербурженки ночью заметили мужчину, который душил собаку

Женщины обратились к полицейским, но на вызов никто не приехал.

Петербурженки ночью заметили мужчину, который издевался над собакой. Молодой человек поднимал ее за ошейник и душил. Об этом очевидцы сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Девушки потребовали, чтобы владелец животного перестал проявлять агрессию и не мучал пса. Однако горожанин начал им грубить и кричать. Молодой человек уверял, что ему ничего не будет за издевательство над четвероногим.

Девушки ночью шли домой и заметили живодера, который душил и избивал собаку у парадной

А что мне будет? Это моя собака! Владелец пса

Животное скулило и вырывалось. Пес все-таки убежал от жестокого хозяина. Дальнейшая судьба бедной собаки неизвестна.

Очевидцы же вызвали полицию, но вызов проигнорировали, рассказали в tg-канале.

Ранее на Piter.tv: за 9 месяцев по Северо-Западу на поездах перевезли почти 5 тысяч животных без хозяев.

Фото: Piter.tv