За 9 месяцев по Северо-Западу на поездах перевезли почти 5 тысяч животных без хозяев

К перевозке без сопровождения хозяев допускаются только домашние животные.

В январе – сентябре без сопровождения владельцев в поездах перевозились не только собаки и кошки, но и петухи, домашние лисы, эублефар, норки, шиншиллы, ежи, декоративные кролики. Всего было оформлено 4,8 тысячи заявок на перевозку животных. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Самые востребованные маршруты для перевозки животных в поездах Северо-Западного филиала АО "ФПК" – в направлении Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Петрозаводска, Архангельска и Ростова-на-Дону.

Данная услуга доступна во всех поездах дальнего следования с багажным купе. К перевозке без сопровождения хозяев допускаются только домашние животные.

Также на ОЖД пассажирам вернули 6 тысяч забытых в поездах вещей.

Фото: Telegram / Спб-Главный