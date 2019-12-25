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На ОЖД пассажирам вернули 6 тысяч забытых в поездах вещей
Сегодня, 15:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На ОЖД пассажирам вернули 6 тысяч забытых в поездах вещей

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Чаще всего пассажиры оставляют в поездах гаджеты, зарядки, наушники, документы, очки, книги, игрушки, одежду, косметички. 

За девять месяцев пассажирам было возвращено более 6 тысяч вещей, забытых в поездах дальнего следования Северо-Западного филиала АО "ФПК". Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Чаще всего пассажиры оставляют в поездах гаджеты, зарядки, наушники, документы, очки, книги, игрушки, одежду, косметички. Были и  необычные находки – руль от самоката, автолюлька, сварочный аппарат. 

Сервис по поиску забытых вещей доступен для пассажиров поездов дальнего следования. Заявку на поиск можно заполнить в течение 30 дней с начала поездки. 

Ранее стало известно, что погрузка на ОЖД в сентябре выросла на 1,3%.

Фото: Telegram / Спб-Главный

Теги: забытые вещи, ожд, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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