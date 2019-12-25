На ОЖД пассажирам вернули 6 тысяч забытых в поездах вещей

Чаще всего пассажиры оставляют в поездах гаджеты, зарядки, наушники, документы, очки, книги, игрушки, одежду, косметички.

За девять месяцев пассажирам было возвращено более 6 тысяч вещей, забытых в поездах дальнего следования Северо-Западного филиала АО "ФПК". Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Чаще всего пассажиры оставляют в поездах гаджеты, зарядки, наушники, документы, очки, книги, игрушки, одежду, косметички. Были и необычные находки – руль от самоката, автолюлька, сварочный аппарат.

Сервис по поиску забытых вещей доступен для пассажиров поездов дальнего следования. Заявку на поиск можно заполнить в течение 30 дней с начала поездки.

Ранее стало известно, что погрузка на ОЖД в сентябре выросла на 1,3%.

Фото: Telegram / Спб-Главный