Погрузка на ОЖД в сентябре выросла на 1,3%

Всего в январе – сентябре на ОЖД было погружено 75,2 млн тонн грузов (-3,8%).

Погрузка на Октябрьской железной дороге в сентябре выросла на 1,3% и составила 8,6 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Всего в январе – сентябре на ОЖД было погружено 75,2 млн тонн грузов (-3,8%). Прирост погрузки по итогам девяти месяцев зафиксирован по номенклатурам:

– химические и минеральные удобрения – погружено 18,5 млн тонн (+12,8%);

– промышленное сырье и формовочные материалы – 1,8 млн тонн (+8,5%);

– черные металлы – 528 тыс. тонн (увеличение в 1,5 раза);

– лом черных металлов – 582 тыс. тонн (увеличение в 2 раза);

– руда цветная и серное сырье – 195,3 тыс. тонн (+8%).

Ранее стало известно, что на Октябрьской железной дороге появилась первая женщина-машинист.

Фото: пресс-служба ОЖД