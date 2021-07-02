  1. Главная
Павел Дуров рассказал о покушении на него в 2018 году
Сегодня, 10:10
d_s_sarkisov

По его словам, в тот момент несколько стран пытались заблокировать Telegram.

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о покушении на него в 2018 году. Об этом он сообщил в интервью блогеру Лексу Фридману.

По словам Дурова, инцидент произошел в критический период, когда команда мессенджера занималась привлечением средств для криптовалюты TON. Он уточнил, что в тот момент несколько стран пытались заблокировать Telegram.

Основатель мессенджера рассказал, что обнаружил у двери своего арендованного таунхауса подозрительный предмет, оставленный "странным соседом". Через час после этого у него начались сильные боли по всему телу. На следующее утро, по словам предпринимателя, он проснулся с дикой слабостью. Дуров отметил, что восстановление заняло около двух недель, в течение которых он не мог нормально передвигаться.

Ранее Павел Дуров поздравил студентов СПбГУ с победой на мировом турнире по программированию.

Фото: YouTube / Lex Fridman

