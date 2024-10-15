Павел Дуров поздравил студентов СПбГУ с победой на мировом турнире по программированию

Дуров выразил желание встретиться с чемпионами ICPC из Петербурга.

Студенты факультета математики и компьютерных наук СПбГУ одержали победу в финале 49-го чемпионата мира по программированию International Collegiate Programming Contest (ICPC), который состоялся 5 сентября.

Команда в составе Леонида Данилевича, Максима Туревского и Федора Ушакова уверенно обошла конкурентов, среди которых были университеты мирового уровня. Второе место занял Университет Токио, третьим стал Пекинский университет, шестое место получил Гарвард, восьмое — Массачусетский университет. В соревновании приняли участие 140 команд из 103 стран.

Павел Дуров поздравил студентов и подчеркнул, что впервые СПбГУ выиграл ICPC в 2000 и 2001 годах, когда в составе команды был его брат Николай Дуров. С тех пор петербургские студенты становились абсолютными чемпионами ещё десять раз.

Предприниматель отметил, что достижения СПбГУ сделали Петербург мировым лидером по числу титулов ICPC.

Фото: pxhere.com