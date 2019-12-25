На Невском проспекте загорелся дом, где живет мать создателя Telegram Павла Дурова

Возгорание на чердаке охватило 600 кв. м, спасены 18 человек, пострадавших нет.

В Санкт-Петербурге произошел пожар в жилом доме №65 на Невском проспекте. Возгорание возникло на чердаке здания, расположенного над квартирой Альбины Дуровой — матери предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 14:56. Площадь пожара достигла 600 кв. м. Из-за угрозы распространения огня и опасности для людей в 15:12 пожару присвоили дополнительный ранг 1БИС, а в 16:01 уровень повысили до 3.

В МЧС сообщили, что в ходе тушения спасатели вывели из здания 18 человек. Данные о пострадавших на текущий момент отсутствуют.

Для ликвидации возгорания привлекли 157 сотрудников и 38 единиц техники. Работы на месте происшествия продолжались до стабилизации ситуации.

