В Петербурге наградили 76 молодых математиков – участников программы "Математическая прогрессия"

В Санкт-Петербурге состоялась шестая ежегодная церемония награждения лауреатов проекта "Математическая прогрессия" – одного из крупнейших в стране проектов поддержки молодых ученых в области математики. В этом году награды получили 76 студентов, аспирантов и молодых исследователей. Все они являются стипендиатами программы социальных инвестиций "Родные города"* компании "Газпром нефть".

Проект "Математическая прогрессия" реализуется с 2015 года совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) по инициативе профессора Станислава Смирнова, обладателя премии Филдса.

Главными итогами "Математической прогрессии" за 10 лет существования этого проекта мы считаем, конечно, то, что выпущено 500 профессиональных российских математиков высокого уровня. Второй итог – это создание в Санкт-Петербургском университете факультета математики и компьютерных наук, которую мы в самом начале обсуждали как гипотетическую возможность с профессором Смирновым, а сейчас это уже реальность, и факультет очень успешно работает. Александр Дыбаль, начальник департамента коммуникаций компании "Газпром нефть"

Студенты и аспиранты факультета математики и компьютерных наук, а также молодые ученые Лаборатории имени П. Л. Чебышева получают стипендии и гранты на проведение исследований в рамках программы "Родные города". Ежегодно "Газпром нефть" награждает их за достижения.

Конечно, хороший и правильный бизнес должен думать далеко вперед и поддерживать науку в стране. Сейчас очень много технологий. Большая часть нашей жизни основана на математике: от мобильного телефона до искусственного интеллекта, до даже добычи нефти. И поэтому это такое вложение в будущее нашей страны и всего мира. И мы, конечно, очень благодарны компании "Газпром нефть" и "Родным городам" за поддержку. Станислав Смирнов, научный руководитель факультета математики и компьютерных наук СПбГУ, лауреат премии Филдса

Среди лауреатов 2025 года – победители международных олимпиад по математике и программированию Максим Туревский и Федор Ушаков, а также призеры ведущих студенческих соревнований.

Есть несколько задач, по которым я сейчас пишу статьи с соавторами. И есть еще сложная задача, которую я надеюсь, решить, но пока что еще не решил. Максим Туревский, студент СПбГУ

Мой основной научный интерес – это алгебраическая геометрия. Я уже второй год со своим научным руководителем занимаюсь одним частным случаем гипотезы гипотеза Гротендика — Каца о p-кривизне. Это что-то про расслоение над алгебраическими поверхностями. Ну и в данный момент идет активная работа: что-то получилось доказать, что-то, там остаются какие-то детали невыясненные. Галия Шарафетдинова, студент СПбГУ

География участников проекта охватывает большинство регионов присутствия "Газпром нефти": в разные годы поддержку получали студенты из Томской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Оренбурга и других регионов.

За десять лет существования проекта "Математическая прогрессия" было выделено 1200 стипендий и более 40 научных грантов на общую сумму свыше 110 млн рублей. За это время факультет математики и компьютерных наук СПбГУ выпустил более 500 бакалавров, магистров и аспирантов. Многие выпускники продолжают научную карьеру или работают в ведущих российских компаниях.

*Программа "Родные города" направлена на развитие образования, науки и других социальных направлений и является частью долгосрочной стратегии "Газпром нефти" по поддержке устойчивого развития регионов.

