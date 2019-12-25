В СБ РФ сообщили о существовании в мире других эпидемиологических угроз, кроме ковида.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о возрождении биологического оружия в мире.Об этом специалист рассказал в рамках Девятой Московской конференции.

Отмечаются явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. По сути, мы наблюдаем процесс возрождения биологического оружия. Николай Патрушев, секретарь СБ РФ

Эксперт подчеркнул, что сейчас биологическая безопасность и ее проблематика не ограничивается только борьбой с распространением коронавируса. В мире фиксируются и другие эпидемиологические угрозы для общества. В частности, Патрушев порекомендовал коллегам обратить внимание на совпадение мест вспышек опасных инфекций с нахождением в этих регионах иностранных биологических лабораторий. В СБ РФ объяснили, что деятельность таких учреждений строго засекречена, так как утеря информации приведет к утрате суверенитета в области биологической безопасности этими государствами.

Патрушев: Россия не будет использовать свою вакцину от коронавируса в политических целях.