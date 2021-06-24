Патрушев: Россия не будет использовать свою вакцину от коронавируса в политических целях

В СБ РФ рассказали о безусловном приоритете для России.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о том, что Москва не будет использовать свою вакцину от коронавируса в политических целях. Такое заявление чиновник сделал во время Девятой Московской конференции, посвященной проблемам международной безопасности. Эксперт уточнил, что РФ продолжит оказывать гуманитарную помощь стран. При оказании такой поддержки специалисты не учитывают географическое расположение, размеры или политическое влияние просителя.

Россия никогда не будет использовать вакцину в политических целях, как это, к сожалению, делают отдельные западные страны. Николай Патрушев, секретарь СБ РФ

В СБ РФ объяснили, что для России существует один безусловный приоритет. Речь идет о жизни и здоровье людей вне зависимости от цвета его кожи, религиозных взглядов, политических предпочтений. Патрушев добавил, что все жизни имеют значение. Москва готова к международному сотрудничеству в борьбе с распространением ковида.

Патрушев: страны НАТО продолжают наращивать военные расходы.