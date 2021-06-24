Патрушев: саммит НАТО продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд

В СБ РФ оценили попытки Запада получить новую мировую роль.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что саммит НАТО продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд. Об этом чиновник упомянул во время выступления на Девятой Московской конференции по вопросам международной безопасности. Эксперт уверен, что мероприятие в Брюсселе только подтвердило претензии со стороны Североатлантического альянса получить роль мирового полицейского.

Россия хорошо знает, какие пагубные последствия для международной и региональной безопасности несет в себе блоковая политика. Саммит НАТО продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд. Николай Патрушев, глава СВР РФ

Эксперт заметил, что Россия взяла курс на наращивание оборонной способности, так как это направление развитие в настоящее время является безальтернативным. Запад же считает, что Москва проводит агрессивную и экспансионистскую политику.

Патрушев заявил о возрождении биологического оружия в мире.

Видео: Минобороны России