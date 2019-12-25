Патрушев и Миллер могут стать почетными гражданами Петербурга

Почетных граждан выберут в мае.

Общественные организации Петербурга выдвинули пять кандидатов для присвоения почетных граждан города. Об этом на заседании в ЗакСе 23 марта сказал Александр Бельских.

Среди претендентов — секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, певец Александр Розенбаум, председатель совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер, бывший председатель Ленгорисполкома Владимир Ходырев и основатель компании "Биокад" Дмитрий Морозов. Отметим, что кандидатура последнего рассматривалась в прошлом году. Недавно Морозов покинул пост гендиректора компании.

Почетных граждан изберут в мае 2022 года. Выберут 1 или 2 людей. Также есть возможность не выбирать никого.

В 2021 году звание "Почетных граждан Санкт-Петербурга" присвоили Борису Эйфману и Петру Яблонскому.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб