Патрушев: Запад стал участником конфликта на Украине и планирует его затянуть

В СБ РФ оценили ситуацию на Украине в вопросе западных военных поставок.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о том, что ход российской специальной военной операции на Украине доказывает, что власти США и страны-участницы НАТО планируют и дальше своими действиями затянуть региональный конфликт. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе своего выступления в Петербурге, на совещании, посвященному вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и Военно-морского флота (ВМФ России). По мнению чиновника, сейчас коллективный Запад является непосредственным участником вооруженных действий на Украине.

Ход проведения специальной военной операции на Украине показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками. Николай Патрушев, секретарь СБ РФ

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил прессе, что в Москве не согласны с заявлениями западных политиков о том, что поставляемое на Украине западное оружие не направлено против РФ.

Нед Прайс: Госдеп США обеспокоен визитом Патрушева в Иран.

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