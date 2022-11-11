Нед Прайс: Госдеп США обеспокоен визитом Патрушева в Иран

Дипломат оценил угрозу для мира в укреплении контактов между Москвой и Тегераном.

Власти США обеспокоены рабочим визитом секретаря российского Совета по безопасности Николая Патрушева в Иран, который произошел на текущей неделе. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник добавил, что администрация воспринимает как угрозу укрепление сотрудничества между Тегераном и Москвой.

Это вызывает обеспокоенность… мир должен воспринимать как серьезную угрозу. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт пояснил, что американские дипломаты работают с международным сообществом, включая линию Всемирной организации, ради того, чтобы справиться с той опасностью, которую из себя представляет Россия и Иран. Напомним, что Николай Патрушев приезжал на Ближний Восток по приглашению местного секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State