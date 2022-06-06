Патриарх Кирилл назвал Белоруссию подлинно суверенным государством

Глава РПЦ встретился в Минске с Александром Лукашенко.

Патриарх Русской православной церкви Кирилл назвал Белоруссию подлинно суверенным государством. Такое заявление религиозный деятель сделал во время своего рабочего визита в Минск, где он встретился с главой республики Александром Лукашенко. По мнению иностранного гостя, власти страны реально отстаивают собственные национальные интересы, а также самобытность народа.

Сегодня суверенитет – это больше, чем политический суверенитет. Это свобода людей, и я рад свидетельствовать, что Белоруссия относится к тем государствам, про которые можно сказать, что это суверенное государство. Дай Бог, чтобы было так. патриарх Кирилл

Глава РПЦ подчеркнул на встрече с белорусским политиком, что лидер страны взял на себя большую ответственность за сохранение безопасности своего народа. По мнению патриарха Кирилла, в условиях глобализации борьбу за самобытность следует считать борьбой за выживание нации.

Лукашенко: визит патриарха Кирилла в Минск является знаком единения перед злыми силами.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

