Лукашенко: визит патриарха Кирилла в Минск является знаком единения перед злыми силами

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что визит патриарха Русской православной церкви Кирилла в Минск является знаком единения перед злыми силами. Предстоятель РПЦ прибыл в столицу республики еще 4 июня. Он находится в соседнем государства с трехдневным рабочим визитом, который приурочен к празднованию 1030-летия с начала православия на землях Белоруссии. Накануне патриарх возглавил служение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря, находящегося в городе Полоцк. Местный лидер высказал гостю из РФ благодарность и призвал его быть не просто как дома, а на !своей земле".

Я часто говорю, что это ваша земля. Со времен вашего служения Церкви в Смоленске, когда вы в Калининград через Белоруссию прилетали, я помню, очень часто. Я помню ваши высказывания того времени, вы очень любили Беларусь. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Боррель: патриарх Кирилл должен быть включен в черный список Евросоюза.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого