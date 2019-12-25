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Боррель: патриарх Кирилл должен быть включен в черный список Евросоюза
Сегодня, 10:43
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Боррель: патриарх Кирилл должен быть включен в черный список Евросоюза

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Глава дипломатии ЕС призвал отреагировать на поддержку главой РПЦ спецоперации на Украине.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что патриарх Русской православной церкви Кирилл должен быть включен в черный список ЕС. Соответствующее заявление дипломат сделал перед местными журналистами во время прибытия на второй день саммита лидеров в Брюсселе. По мнению иностранца, данное постановление в отношении главы РПЦ следует принять за его поддержку специальной военной операции на Украине.

Патриарх, да, я думаю, он должен быть там.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Ранее по результатам первого дня саммита европейские лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России. Страны разблокировали введение дополнительного, шестого по счету санкционного антироссийского пакета. В числе новых ограничений вошел пункт отключения от SWIFT трех российских банков, запрет на вещание в ЕС трех телеканалов, а также персональные санкции.

Боррель: конфликт на Украине доказал ЕС, что мягкой силы недостаточно.

Фото и видео: European Commission

Теги: евросоюз, жозеп боррель, патриарх кирилл, рпц, саммит ес, санкции, черный список
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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