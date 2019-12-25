Боррель: конфликт на Украине доказал ЕС, что мягкой силы недостаточно

Руководитель внешнеполитической службы ЕС призвал страны содружеств стать мощными в военном плане.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что украинский конфликт на доказал ЕС, что мягкой силы недостаточно. Соответствующее заявление эксперт сделал перед журналистами во время своего прибытия на второй день саммита лидеров ЕС, проходящего в Брюсселе. Он призвал ЕС стать серьезной военной силой.

То, что мы усвоили на основании конфликта на Украине, что недостаточно торговли, верховенства закона, недостаточно быть сильной гражданской державой, ЕС также должен быть серьезной военной силой. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Боррель: РФ придется продавать нефть со скидкой из-за разрыва с ЕС.

Фото и видео: European Commission

